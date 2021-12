san jacopo. CINQUE TELEFONI WIRELESS NEL SETTING DI AREA MEDICA

Donati dalle famiglie per migliorare la comunicazione interna

PISTOIA. Cinque telefoni wireless sono stati donati al setting B di area medica dell’ospedale San Jacopo per migliorare la comunicazione interna tra gli operatori.

I telefoni sono stati donati dalle famiglie di Nazario Sauro Cianchi, Elisabetta Calevro e Velia Valentino.

“A nome dei sanitari ringraziamo le famiglie per l’importante dotazione che risulta ormai indispensabile e potrà essere utilizzata anche per mettere in contatto i pazienti con i loro cari”, — ha dichiarato Francesco Branchetti, coordinatore infermieristico del setting di degenza.

[asl toscana centro]