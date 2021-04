san marcello. BARSANTI-POLLINI BRILLANO NEL CIRT CON LA RENAULT CLIO RALLY5 NDM

La squadra versiliese conquista il secondo posto di classe R1 al 28° Rally Adriatico, primo round del Campionato Italiano Rally Terra, con la Renault Clio Rally5, gestita per conto di Mc Racing

SAN MARCELLO. È un argento di valore ed estremamente positivo, quello conquistato da Ndm Tecno sulle strade del 28° Rally Adriatico, gara inaugurale del Cirt.

Con la Renault Clio Rally5, gestita in campo gara per Mc Racing, il team capitanato da Leonardo Bertolucci si è infatti messo in evidenza, incamerando il secondo posto di classe R1, grazie anche alla bella prova di Piergiorgio Barsanti, al volante della vettura transalpina. L’esperto pilota della Montagna Pistoiese, portacolori di Eventi Sport Racing, ha così proseguito il suo apprendistato sui fondi sterrati, affiancato come sempre da Cristian Pollini.

Le parole di Leonardo Bertolucci, titolare di Ndm Tecno

“È stato un bel weekend, rientriamo a Massarosa sicuramente con il sorriso. Le gare valide per i campionati tricolori sono sempre impegnative e ricche di insidie, ma fortunatamente all’Adriatico tutto è andato nel verso giusto, con la nostra Renault Clio Rally5 che ha nuovamente dimostrato la sua affidabilità. Bravo anche a Piergiorgio, perché non era facile interpretare, e concludere senza far danni, questa gara, fatta di prove molto veloci e dove l’errore è sempre dietro l’angolo. Siamo veramente soddisfatti di questo risultato, che dà continuità sia al percorso di crescita su terra di Piergiorgio, sia per quanto fatto dalla squadra nelle scorse gare, come a Sanremo.”

Soddisfatto del risultato anche Piergiorgio Barsanti.

“Mi sento particolarmente orgoglioso di questa medaglia d’argento. L’Adriatico è un rally molto tecnico, ed è stata una gara difficile per me, dovendo affrontare prove velocissime ed al tempo stesso dure, alle quali non ero per niente abituato. Io e Cristian siamo partiti cauti, cercando di capire quale fosse il miglior approccio da tenere, ed una volta preso il ritmo abbiamo iniziato ad allungare il passo, migliorando i nostri tempi prova per prova. Siamo riusciti a metterci alle spalle il nostro avversario, ma contro il giovanissimo equipaggio vincitore (in due non fanno la mia età) non c’era niente da fare, onore a loro perché sono stati bravissimi. La Clio Rally5 ancora una volta è stata perfetta, confermandosi quale vettura affidabile e competitiva, grazie anche al lavoro professionale di Ndm Tecno, a cui va un sincero ringraziamento. La terra ci sta proprio regalando grandi soddisfazioni!”