san marcello. PARCHEGGIO AL PARCO DELLA RIMEMBRANZA: “UNO SCEMPIO IRRIMEDIABILE”

Giannini (Fi): “Servirà soltanto a qualche residente nella zona e per affermare un discutibile e stupido principio : ‘Qui comandiamo noi, e facciamo come meglio ci pare’”

SAN MARCELLO. [M.F.] Michele Gianni di Forza Italia Montagna Pistoiese torna, a distanza di quattro mesi, sulla questione del parcheggio in corso di realizzazione al Parco della Rimembranza di San Marcello Pistoiese, con una lettera aperta.

San Marcello P.se, 14.11.2020

Anche se siamo, purtroppo, in tempo di Covid, un tempo che ha stravolto le nostre vite, e forse durerà ancora per molto, tuttavia ci sono degli argomenti che non vanno, comunque, tralasciati, mettendoli a disposizione della pubblica opinione.

Nel luglio scorso, quindi in tempo di Covid, sembrava una questione vitale costruire il parcheggio a “valle del parco Rimembranza”, così come definito dall’assessore Buonomini.

La questione era così importante che doveva servire, cito testualmente, “a riequilibrare, alleggerendo il centro”, sta di fatto che sono trascorsi circa quattro mesi da allora e il parcheggio non è stato ancora ultimato, per cui viene spontaneo chiedersi, qual era questo riequilibrio tanto importante che si doveva ottenere, e poi, se era così importante, perché i lavori si sono fermati?

Allo scempio che c’è stato, non si può più rimediare, la distruzione di quel piccolo e grazioso polmone verde, con degli alberi maestosi, sottratto per sempre ai cittadini di San Marcello P.se, ormai è stato compiuto.

In conclusione, questo parcheggio, servirà soltanto a qualche residente nella zona, in ogni caso, forse, è servito, secondo la mia opinione, solo per affermare un discutibile e stupido principio : “Qui comandiamo noi, e facciamo come meglio ci pare”, ma attenzione, le scelte che si fanno, se sono sbagliate, poi col tempo si pagano.

Distinti Saluti

Michele Giannini

Fi Montagna Pistoiese