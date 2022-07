san marcello piteglio. A 100 ANNI È MORTO L’ALPINO OSVALDO BARTOLOMEI

Era uno degli ultimo reduci della campagna di Russia, Battaglione Alpini Sciatori “Monte Cervino”. Le condoglianze del sindaco Luca Marmo: “Rappresentava una delle ultime e preziosissime memorie storiche della nostra comunità”

SAN MARCELLO PITEGLIO. [a.b.] A 100 anni compiuti il 20 maggio scorso è scomparso a Maresca Osvaldo Bartolomei. Era uno degli ultimi reduci della campagna di Russia, Battaglione Alpini Sciatori “Monte Cervino”.

Partito all’età di 19 anni, il 17 gennaio del 1942, per combattere sul fronte russo, venne assegnato al battaglione Bolzano, assieme a diversi altri marescani, divisione Val Pusteria partecipando alla battaglia del Don

“Vogliamo ricordarlo così Osvaldo Bartolomei, con il suo immancabile sorriso ed il cappello da alpino” ha scritto il sindaco di San Marcello Piteglio Luca Marmo.

“Una vita lunga e straordinaria: nato nel 1922, giovanissimo durante la seconda guerra mondiale — scrive Marmo — venne inviato come alpino nella campagna di Russia, da cui fece miracolosamente ritorno.

Conosciuto ed apprezzato a Maresca ed in tutta la montagna pistoiese, rappresentava una delle ultime e preziosissime memorie storiche della nostra comunità.

Come amministrazione comunale vogliamo esprimere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia.

Addio Osvaldo, che la terra ti sia lieve”.

Alla famiglia sono giunte le condoglianze della Associazione Nazionale Alpini, sezione di Firenze che lo ha voluto salutare con un messaggio: Hai preso l’ultima tradotta, quella che porta sulle montagne del Signore…. Ciao Osvaldo “

Un uomo dolce e giusto, punto di riferimento per la comunità di Maresca.

Qui l’intervista di Patrizia Marchesini raccolta dalla Unione nazionale italiana reduci di Russia

https://www.unirr.it/testimonianze/289-intervista-a-osvaldo-bartolomei