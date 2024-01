san marcello piteglio. A CHE PUNTO SONO I LAVORI SUL VIADOTTO DI MARESCA?

Carlo Vivarelli, consigliere comunale di San Marcello Piteglio della Lista Civica Cambiare ha chiesto di poter accertare direttamente lo stato dell’arte dei lavori

SAN MARCELLO PITEGLIO. Il consigliere comunale Carlo Vivarelli (lista civica Cambiare) ha inviato alla Provincia di Pistoia una ulteriore richiesta di poter visitare il Viadotto di Maresca per accertare lo stato dell’arte dei lavori che vi si svolgono.

“La mia precedente PEC – spiega Vivarelli – non ha avuto risposta, e non esiterò a passare per vie legali, se necessario. Ho inviato la mia richiesta di visitare il Viadotto anche al Consiglio provinciale e l’ho allargata anche ai capigruppo di Minoranza e di maggioranza del Consiglio Comunale del Comune di San Marcello Piteglio, affinché siano tutti i rappresentanti politici a prendere visione della problematica. Non dimentichiamo che questa visita, ma anche le risultanze tecniche finali degli attuali lavori, potranno essere anche utili riguardo all’indagine che sta svolgendo la magistratura e che riguardano tutti i fatti accaduti, o le probabili omissioni, registrate dal 2018, anno in cui il ponte fu chiuso, a mio avviso incredibilmente”

Questa la pec inviata l’11 gennaio scorso:.

San Marcello Piteglio, 11 Gennaio 2024. Da Carlo Vivarelli, consigliere comunale del Comune di San Marcello Piteglio (Pt). Al Presidente della Provincia di Pistoia All’Ufficio Tecnico della Provincia di Pistoia Per conoscenza, a tutti i consiglieri provinciali. Nelle settimane scorse ho inviato una richiesta per visitare il viadotto di Maresca con lo scopo di accertare l’andamento dei lavori che su di esso si stanno svolgendo. Non ho avuto, devo dire incredibilmente, risposta alla mia precedente PEC. Sono qui a richiedere di nuovo di effettuare detto sopralluogo. In mancanza di una risposta a stretto giro di tempo, mi rivolgerò all’autorità giudiziaria. In attesa di un Vostro immediato riscontro, Vi porgo i miei più Distinti Saluti. Carlo Vivarelli, consigliere comunale. Via Mulin Vecchio 95/d 51028 Maresca (Pt)