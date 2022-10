san marcello piteglio. A GAVINANA SI INAUGURA LA MOSTRA MICOLOGICA “MYKES. UNA MONTAGNA DI FUNGHI”

L’ultimo evento del progetto “Una Montagna di Funghi”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Dopo il successo delle Mico escursioni e dell’incontro pubblico del 1° ottobre 2022, al quale hanno partecipato anche gli esperti di Associazione Micologica Pistoiese (A.MI.P) e di Associazione Gruppi Micologici Toscani (AGMT), l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese inaugura la II edizione della mostra micologica “Mykes: una Montagna di Funghi”.

All’evento, che si svolgerà domani sabato 29 ottobre 2022 alle ore 15.30 a Palazzo Achilli (Piazzetta Achilli 7, 51028 Gavinana – PT), parteciperà una presenza d’eccezione: il giornalista, esperto micologo ed educatore scientifico, Nicolò Oppicelli, che coinvolgerà i presenti con la conversazione “Funghi & dintorni, dalla raccolta alla tavola”.

Oltre a presentare esemplari di funghi freschi, commestibili e non, l’esposizione di quest’anno sarà corredata da testi scientifici e foto di campioni al microscopio e dal vero.

La mostra sarà visitabile da sabato 29 ottobre a domenica 6 novembre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, con visite guidate a cura di Associazione Micologica Pistoiese OdV (A.MI.P.). Ingresso a offerta libera

Per l’occasione è prevista anche l’apertura straordinaria del MuNAP – Museo Naturalistico Archeologico Appennino Pistoiese (Via Orange, Gavinana) nei fine settimana, 29 e 30 ottobre e 5 e 6 novembre, dalle 15.00 alle 18.00, con visite guidate a cura di Gruppo Naturalistico Appennino Pistoiese. Ingresso 4 €, gratis per bambini fino ai 12 anni.

L’evento si pone a conclusione del progetto “Una Montagna di Funghi”, realizzato dall’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese in collaborazione con Associazione Micologica Pistoiese OdV (A.MI.P.), Reparto Carabinieri Bidioversità di Pistoia, Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese (UCAP) e Terre in Cammino, grazie al determinante contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Regione Toscana per il Sistema Museale Montagna Pistoiese (SiMoP).

Per maggiori informazioni o aggiornamenti, vi invitiamo a consultare sul sito www.ecomuseopt.it il link sempre aggiornato http://www.ecomuseopt.it/una-montagna-di-funghi/

[ecomuseo della montagna pistoiese]