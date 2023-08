san marcello piteglio. A PRUNETTA TOMBE SOMMERSE DALL’ERBA

Alcuni familiari si sono rivolti al Comune perchè sia ripulita l’area del cimitero

SAN MARCELLO PITEGLIO. [a.b.] Erba alta attorno alle tombe tanto da rendere impossibile per alcuni parenti con disabilità motoria di raggiungere in sicurezza la tomba dei propri congiunti.

La segnalazione ci arriva dalla frazione di Prunetta dove il cimitero nuovo appare ai visitatori in completo abbandono.

Se la parte vecchia ha subito recentemente un importante intervento di riqualificazione, avviata nell’ottobre scorso ed è già in corso di progettazione e già finanziato il secondo stralcio del lavoro che permetterà di riqualificare il piazzale a lato del nuovo parco della rimembranza, la parte nuova lascia molto a desiderare come si evince dalle foto inviateci.

Una comunicazione è stata inoltrata al sindaco Marmo e alla responsabile dei cimiteri del Comune perchè si intervenga restituendo pieno decoro al camposanto.

“Anche io — ci ha detto Valentina Geri — ho chiesto cortesemente al Comune di far ripulire il cimitero perchè anche la tomba di mio padre è sommersa dall’erba, cosa indecente in un cimitero”.