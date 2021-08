san marcello piteglio. A PRUNETTA UNA NUOVA AREA SELF BANCOMAT DELLA BANCA ALTA TOSCANA

Mercoledì 4 agosto si terrà l’inaugurazione alla presenza della stampa

SAN MARCELLO PITEGLIO. Banca Alta Toscana Credito Cooperativo inaugura la nuova area self Bancomat, a Prunetta.

La cerimonia, aperta alla stampa, è prevista per mercoledì 4 agosto, alle ore 17, nei locali della Pro Loco in via Mammianese, 158 (Comune di San Marcello – Piteglio).

All’inaugurazione saranno presenti il Sindaco del Comune di San Marcello – Piteglio, Luca Marmo, il Presidente di Banca Alta Toscana, Alberto Banci, il Direttore Generale di Banca Alta Toscana, Tiziano Caporali.