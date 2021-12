san marcello piteglio. AL PRESIDIO “PACINI” ACCESO L’ALBERO DI NATALE

Nell’occasione è stata inaugurata la Mostra “La pandemia vista con gli occhi dei ragazzi”. I quadri esposti nelle sale d’attesa

SAN MARCELLO PITEGLIO. Con l’iniziativa Natale con il cuore anche al “Lorenzo Pacini”, il presidio della Montagna pistoiese, si è svolta l’accensione del tradizionale albero che è stato posto all’ingresso del presidio.

L’iniziativa è stata promossa nei tre presidi ospedalieri della provincia da Giorgio Tesi Group, Associazione Bimbi per Sempre, Mondo Risparmio e Studio Tecnico Baldesi, che hanno donato gli abeti e le decorazioni.

Quest’anno l’accensione dell’albero natalizio ha assunto un particolare significato in tutti gli ospedali.

Oggi pomeriggio erano presenti gli operatori del presidio della Montagna, la dottoressa Giuditta Niccolai della direzione sanitaria, la dirigente delle professioni infermieristiche area pistoiese dottoressa Monica Chiti, la coordinatrice infermieristica dottoressa Erica Gualteri che hanno sentitamente ringraziato i donatori nella speranza di un graduale ritorno alla normalità.

Sempre nel pomeriggio e sempre presso il PIOT (presidio integrato ospedale e territorio) contemporaneamente è stata inaugurata la mostra permanente La pandemia vista con gli occhi dei ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese.

L’ esposizione, effettuata con il contributo della Croce Rossa Italiana e della Rally Racing, si compone di immagini, calcoli e pensieri, raccolti in poster che sono stati realizzati nell’ambito di un progetto di orientamento scolastico. Ciascun poster è stato elaborato da un determinato ordine scolastico, da cui se ne evince l’orientamento in termini stilistici. I quadri sono stati affissi nelle sale di attesa del Punto di Primo Soccorso e del Polo Ambulatoriale e ci invitano a guardare al futuro con serenità, consapevoli della forza dell’immaginazione, regalando un tacito ringraziamento al tutto il personale del PIOT ed in particolare a quello del setting Medico, che nei giorni più bui della pandemia si è presa cura dei pazienti covid positivi.

L’ Azienda si associa a questo ringraziamento, estendendolo anche a tutti coloro che hanno promosso questa iniziativa

[asl toscana centro]