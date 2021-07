san marcello piteglio. AL VIA LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Le attrezzature e il materiale informativo per la raccolta differenziata potranno essere ritirati all’Info Point itinerante di Alia, che attraverserà il territorio comunale. Nei prossimi giorni a Maresca, San Marcello e Piteglio si terranno degli incontri pubblici durante i quali i cittadini potranno avere chiarimenti sul nuovo servizio

SAN MARCELLO PITEGLIO. Sulla Montagna Pistoiese Alia sta lavorando alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Il progetto prevede la raccolta a domicilio di imballaggi e contenitori (in plastica, tetrapak, alluminio e polistirolo) e di carta e cartone con un’apposita dotazione di sacchi. Il residuo non differenziabile e il vetro, invece, dovranno essere conferiti presso gli appostiti contenitori stradali.

Per la raccolta dei rifiuti organici, la società metterà a disposizione le compostiere domestiche, che ogni famiglia potrà ritirare su richiesta. Per le utenze non domestiche che si occupano di preparazione e somministrazione bevande, verrà effettuato un servizio di raccolta apposito.

Il primo passo del percorso di trasformazione del servizio prevede la presenza, sul territorio comunale, di un Info Point itinerante, dove gli incaricati di Alia forniranno gratuitamente le attrezzature e il materiale informativo per effettuare la raccolta differenziata. Nei prossimi giorni l’Info Point sarà presente, sempre dalle 9.00 alle 13.00, a: Bardalone, all’inizio della strada di Case Ducci (2 e 16 agosto); Lizzano, nel parcheggio di fronte alla chiesa (17 agosto); Maresca, nel parcheggio del Ponte Grosso (28 luglio e 4, 11, 18 e 25 ago­sto); Prunetta, nel parcheggio Prato al Cerro (26 luglio, 9 e 23 agosto); Gavinana, nel parcheggio adiacente all’Hotel Dolomiti (27 luglio, 10 e 24 agosto); San Marcello Pistoiese, nel parcheggio La Fornace (29 luglio, 5, 12 e 19 agosto); Popiglio, nel parcheggio dietro la chiesa (3 agosto).

Per prenotare un appuntamento all’InfoPoint più vicino è possibile chiamare il numero 055 0541024. In caso di impossibilità, la consegna sarà domiciliare.

Alia ha organizzato, in collaborazione con il Comune di San Marcello Piteglio, una serie di incontri pubblici per avere un confronto diretto con i cittadini, fornire tutte le informazioni necessarie e rispondere ad ogni dubbio sul nuovo servizio. Gli appuntamenti si terranno: stasera 23 luglio alle 21.30 nel parcheggio della Coop a Maresca; il 26 luglio alle 21.30 al Maeba a San Marcello Pistoiese; il 30 luglio alle 21.30 nell’Aia Grande a Piteglio.

Il nuovo sistema ibrido che prevede la raccolta porta a porta dei rifiuti sarà attivato al termine del periodo estivo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.aliaserviziambientali.it, utilizzare la app Junker (disponibile per dispositivi iOS ed Android) o rivolgersi al call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito), 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) o 199 105 105 (da rete fissa e rete mobile).

