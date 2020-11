san marcello piteglio. AL VIA UNA NUOVA DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE

Inizierà domani 9 novembre

SAN MARCELLO PITEGLIO. Il Comune di San Marcello Piteglio ha organizzato una nuova distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana. Le modalità cambiano rispetto alle consegne effettuate nel periodo del lockdown, seppur con la consueta attenzione verso coloro che presentano necessità particolari. Ecco tutti i dettagli.

Si procederà dando priorità al ritiro effettuato in autonomia dai cittadini nei punti stabili; chi non può muoversi, tuttavia, potrà richiedere la consegna diretta. Si tratta di una modalità adottata per salvaguardare il lavoro delle associazioni di volontariato, attualmente impegnate su molti fronti (dal sostegno alla popolazione al centralino di assistenza telefonica comunale passando per il servizio tamponi “drive through”). Le associazioni, che ringraziamo per lo sforzo portato avanti anche di concerto col Comune, sono comunque attive anche nel servizio di consegna diretta nei casi di comprovata difficoltà.

Sarà possibile ritirare le mascherine da lunedì 9 a sabato 21 novembre nei seguenti punti stabili di ritiro: l’ufficio turistico di San Marcello Pistoiese il lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13; la sala lettura di Maresca il martedì e mercoledì dalle 9 alle 13; il palazzo comunale di Piteglio il sabato dalle 9 alle 13.

Ogni cittadino residente nel Comune potrà ritirare cinque mascherine – fino a venti per nucleo familiare – in un’unica volta e in un solo punto di ritiro.

I cittadini che usufruiscono del servizio tamponi a San Marcello Pistoiese riceveranno la loro dotazione di mascherine (Ffp2) presso il “drive through”. Questa consegna sostituirà il ritiro presso i punti stabili.

Da lunedì 9 novembre, ciascun alunno della scuola primaria che usufruisce del servizio di trasposto scolastico comunale riceverà la propria dotazione di mascherine (Ffp2) direttamente sul pulmino. Questa consegna sostituirà il ritiro presso i punti stabili.

Chi si trovasse in una situazione di comprovata difficoltà e fosse oggettivamente impossibilitato a ritirare le mascherine può contattare il numero 0573 621296 per una consegna a domicilio da parte delle associazioni volontariato locali.

[comune di san marcello piteglio]