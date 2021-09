san marcello piteglio. ALLA PARTE POVERA DEL COMUNE CHI CI PENSA?

Il comitato cittadino San Marcello Piteglio: “ È iniziata la campagna elettorale e gran parte degli interventi più consistenti e onerosi sono stati concentrati sul territorio ex comune di San Marcello escludendo Piteglio..”

SAN MARCELLO PITEGLIO. In attesa che Marmo “ sciolga la riserva “, si dice così in gergo politico, e accetti la ricandidatura a Sindaco, si stanno programmando gli ultimi colpi a sensazione che a pochi mesi dalle elezioni rimarranno impressi nella memoria degli elettori fino al giorno delle votazioni.

Chiamiamola, tattica, strategia elettorale come volete, ma se usata bene funziona e può fare la differenza.

E l’amministrazione uscente, con l’aiuto dei “tattici” del partito di riferimento, il PD, che di esperienza ne ha da vendere, sa dove investire due euro per un ritorno cospicuo di voti che garantirebbero potere per altri cinque …dieci …settant’anni!

I soldi ci sono, questa volta…480.000,00€ si prenderanno dall’Unione dei Comuni, fondi provenienti dalla riscossione dei canoni BIM (Bacini Imbriferi Montani) che i Comuni possono richiedere per programmi di attività legate allo sviluppo del territorio e della sicurezza.

La lista degli interventi è pronta e come si può vedere, gli interventi più “consistenti ed onerosi” sono stati concentrati sul territorio ex Comune di San Marcello con particolare attenzione a Maresca, grande bacino di voti “amici“ .

La nota dolente è la completa assenza di interventi destinati alla parte povera del comune, quella che un tempo era il Comune di Piteglio, che tolto qualche spicciolo toccato a Popiglio, residenza di assessori attualmente in carica, tutto il resto è noia, come cantava qualcuno anni orsono.

Ma la tattica è questa e finora è sempre stata vincente e si sa squadra che vince non si cambia.

Una domanda all’Amministrazione: Non si potevano prendere dai fondi BIM i 50.000€ per pulire il torrente di Maresca, torrente Bardalone e Fosso Tafoni, invece di prenderli dalle casse del Comune per pagare il Consorzio di Bonifica Renana che farà il lavoro?

Comitato Cittadino SanMarcello Piteglio