san marcello piteglio. AMMINISTRATIVE 2022, IL COMITATO CITTADINI A FIANCO DI FRANCO DEL RE

Ecco i prossimi appuntamenti elettorali della lista Prospettiva Futuro

SAN MARCELLO PITEGLIO. A poco più di un mese dalle elezioni, non si placano le polemiche e Franco Del Re è diventato l’avversario di tutti: è un continuo mandare assist all’attuale amministrazione sui social, anche da parte di chi si è sempre schierato contro di essa (vedi blogger di destra, opinionisti e – soprattutto – l’attuale minoranza comunale). Siamo sinceramente esterrefatti da questo tipo di comportamento!

Evidentemente il potenziale cambio di amministrazione dopo oltre 70 anni di egemonia, toglierebbe talmente tanti benefici, che su qualche fronte si preferisce farsi la guerra solo per finta.

Noi civici a sostegno di Franco Del Re abbiamo un unico obiettivo, ovvero farsi portavoce dei cittadini, che grazie alla nostra presenza stanno ricominciando ad apprezzare il confronto: viabilità e manutenzione del territorio, emergenza lavoro, politiche sociosanitarie, sono questi i principali problemi venuti fuori sino ad ora.

Commercianti che si scontrano con la macchina burocratica anche solo per organizzare una sfilata in piazza, persone oltre i 30 anni che non riescono a trovare nessun impiego esclusi quelli strettamente stagionali, imprenditori che pagano quasi 1.200 euro all’anno di tari, nonostante producano solo rifiuti umidi e organici. Vogliamo finalmente parlare di questo, invece di limitarsi alla propaganda elettorale?

Ci sono frazioni che non hanno più nemmeno un ristorante o una pizzeria (vedi Gavinana e Maresca), piante ormai altissime e pertanto anche pericolose che da anni aspettano di essere potate, il tutto corredato da una moltitudine di immobili completamente abbandonati nel degrado. Eppure si continua a spendere soldi pubblici per le “letterone”, progetto ideato (ovviamente!) dalla Social Valley, ad oggi costato oltre 50.000 euro di soldi comunali.

Noi siamo stanchi di tutto questo e decisi ad affrontare i veri problemi dei cittadini, parlandone con loro nelle prossime tappe già confermate: domenica 8 maggio all’osteria dei Mammalucchi di Pontepetri, ore 18; martedì 10 maggio alla sala Coop di Maresca, ore 18:30; mercoledì 11 maggio alla Mutua di Bardalone, ore 18:30; giovedì 12 maggio alla Pubblica Assistenza di Campo Tizzoro, ore 18:30; sabato 14 maggio alla Pubblica Assistenza di Gavinana, ore 18:30; giovedì 19 maggio alla Misericordia di Lizzano ore 17:00 e al bar di Spignana ore 18:30; domenica 22 maggio al circolo Mcl di Popiglio, ore 15:30 (a breve renderemo note anche le date rimanenti).

[comitato cittadini san marcello]