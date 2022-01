san marcello piteglio. AMMINISTRATIVE 2022. LUCA MARMO DISPONIBILE PER IL BIS

L’Unione comunale del Pd prende atto della risposta del sindaco in carica e apre la fase programmatica

SAN MARCELLO PITEGLIO. L’Unione Comunale del Partito Democratico, riunitasi il 21.01.2022, ha concluso la fase che si era aperta con le precedenti decisioni del 28.07.2021 nelle quali veniva richiesta al Sindaco Luca Marmo la disponibilità di candidarsi per il secondo mandato a seguito del giudizio positivo sull’operato dell’Amministrazione e sui risultati ottenuti in termini di investimenti, di iniziative sul territorio, di attività ordinaria e di visione programmatica.

L’Unione Comunale nella riunione ha preso atto della risposta positiva del Sindaco a presentarsi per il secondo mandato.

Si apre ora una nuova fase per definire un programma adeguato alle sfide che pongono i problemi della comunità e del territorio in un momento cruciale per le conseguenze sociali indotte dalla pandemia e dall’andamento economico nazionale e mondiale.

Il Partito Democratico si muoverà dai prossimi giorni per creare le condizioni per costituire il più ampio schieramento possibile di forze progressiste per dare continuità al grande lavoro già svolto e innestare su di esso le novità necessarie per rispondere in modo sempre più adeguato ai bisogni della nostra comunità.