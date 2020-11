san marcello piteglio. ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI: SI ACCEDE SOLO SU APPUNTAMENTO

In considerazione delle più recenti prescrizioni anti Covid, la nuova modalità di erogazione entrerà in vigore da lunedì 9 novembre

SAN MARCELLO PITEGLIO. L’ufficio Anagrafe e Servizi demografici del Comune di San Marcello Piteglio cambia temporaneamente la propria organizzazione e modalità di erogazione dei servizi agli utenti. A partire da lunedì 9 novembre, infatti, sarà accessibile soltanto su appuntamento.

L’ufficio di San Marcello Pistoiese sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:30. Per fissare un appuntamento è necessario chiamare il numero 0573 621283.

L’ufficio di Piteglio, invece, sarà attivo dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 e il giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30. Il numero a cui rivolgersi per prenotare un appuntamento è 0573 69036.

Si tratta di variazioni pensate per garantire agli utenti il miglior servizio possibile in considerazione delle più recenti prescrizioni anti Covid, e allo stesso ridurre l’esposizione al rischio di contagio sia per gli utenti che per il personale comunale.

