san marcello piteglio. ANCI TOSCANA CERCA DUE COLLABORATORI PER IL PROGETTO BOTTEGA SALUTE MOBILE

Saranno impiegati per i servizi ai cittadini in modalità itinerante sul territorio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Pistoiese . Per fare domanda c’è tempo fino al 21 settembre

SAN MARCELLO PITEGLIO. Anci Toscana è alla ricerca di due collaboratori che supportino il Progetto Bottega Salute Mobile sul territorio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Pistoiese.

Il progetto delle Botteghe della Salute, infatti, prevede la possibilità di erogare servizi ai cittadini anche in modalità itinerante, avvalendosi di mezzi attrezzati in grado di raggiungere località e frazioni a bassa densità abitativa, dove la rete dei servizi pubblici è più debole, allo scopo di offrire prestazioni di alta prossimità nei territori interni e meno serviti.

Il contratto, che scadrà il 31 dicembre 2021, prevede lo svolgimento di una serie di mansioni: supporto alla rete di Anci Toscana nello sviluppo dei servizi della Bottega Salute Mobile; attività di supporto, orientamento e accompagnamento ai cittadini in merito ai servizi amministrativi digitali e ad altri servizi di pubblica utilità in ambito sociale e socio-sanitario.

Il rapporto di lavoro, che si configura come collaborazione coordinata e continuativa, sarà svolto dai soggetti selezionati, in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni e delle indicazioni fornite da Anci Toscana.

Per presentare domanda è necessario possedere alcuni requisiti: essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure essere cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano; godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni; non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; avere un diploma di istruzione superiore; essere in possesso di patente B.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato all’avviso, disponibile sul sito web di Anci Toscana, allegando il curriculum vitae in formato europeo e una fotocopia del documento d’identità.

L’interessato dovrà inoltrare la documentazione entro le ore 23.59 del 21 settembre 2021 dalla propria Pec a quella di Anci Toscana (pec@ancitoscana.com) oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo posta@ancitoscana.it.

La selezione avverrà in base alla valutazione del curriculum e ad un successivo colloquio che si svolgerà online, tramite piattaforma di webconference.

Tutti gli aggiornamenti relativi al bando verranno pubblicati sul Portale trasparenza di Anci Toscana.

Il compenso mensile per l’incarico di collaborazione è pari a 800 euro al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative a carico del lavoratore. L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà il 31 dicembre 2021.

Per informazioni: segreteria.botteghedellasalute@ancitoscana.it

