san marcello piteglio. APPROVATO IL REGOLAMENTO PER LA MOVIDA SUL TERRITORIO COMUNALE

Il documento contiene il regolamento di polizia urbana e le norme per la convivenza. L’obiettivo è di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelare la qualità della vita e l’ambiente.

SAN MARCELLO PITEGLIO. Il Consiglio comunale riunitosi lo scorso 27 aprile ha approvato il regolamento che contiene l’insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza nel territorio del Comune di San Marcello Piteglio. Tali regole influiranno sulla vita della comunità con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelare la qualità della vita e l’ambiente.

In particolare, il Regolamento detta disposizioni utili a prevenire illeciti che possano causare danni, pericoli o pregiudizi alle persone e a regolare il comportamento e le attività dei cittadini all’interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, promuovere la qualità della vita dell’intera comunità, garantire il decoro urbano e ambientale, la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni.

Il regolamento è l’espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dalla vigente legislazione statale ed è composto da sei capi e trentasei articoli in materia di: sicurezza urbana e pubblica incolumità; convivenza civile, vivibilità e igiene urbana, tutela del pubblico decoro; pubblica quiete e tranquillità delle persone; disciplina dei mestieri e delle attività lavorative in relazione agli aspetti di interferenza tra le attività a rilevanza economica e i beni pubblici; cultura ed educazione alla legalità.

In estrema sintesi il documento, che presto sarà online sul sito web dell’ente, inibisce: comportamenti lesivi della sicurezza; il consumo di bevande alcoliche al di fuori degli esercizi pubblici; condotte dannose per monumenti e beni pubblici; accensioni pericolose che potrebbero provocare incendi; atteggiamenti contrari al decoro urbano e al quieto vivere; volantinaggio non autorizzato o sui veicoli; comportamenti che possano provocare rischi sul lavoro.

Le norme del regolamento si applicano su tutto il territorio comunale e sono efficaci in tutti gli spazi e aree pubbliche.

Con l’approvazione del regolamento, soprattutto in virtù delle norme contenute negli articoli 22 e 28, è stata superata la necessità che il Consiglio comunale redigesse e approvasse uno specifico regolamento per la gestione della movida.

Fin dalla scorsa estate, con l’emissione dell’ordinanza del sindaco, il Consiglio comunale aveva affrontato la necessità di dotare di norme stabili le attività serali in via Roma a San Marcello Pistoiese.

Con la disciplina del regolamento si supera questa necessità e si introducono norme precise affiancate da sanzioni altrettanto puntuali, che mettono al centro del rispetto delle regole la responsabilità di operatori e clienti oltre alla tutela delle persone. L’obiettivo è permettere lo svolgimento responsabile delle attività di animazione e incontro nei pubblici esercizi dei centri abitati, e al tempo stesso dotare gli organismi di controllo di strumenti sanzionatori efficaci per garantire la tranquillità dei residenti.

In particolare: l’articolo 22 – Attività proibite e uso del suolo pubblico – prevede che i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub e simili) situati all’interno dei centri abitati debbano interrompere l’utilizzo degli spazi esterni entro le ore 00.30 nelle notti successive ai giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ed entro le ore 1.30 nelle notti successive ai giorni di venerdì, sabato e prefestivi affinché dopo tali orari e fino alle ore 7.00 del mattino successivo non siano prodotti rumori molesti; l’articolo 28 – Rumori e schiamazzi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico – prevede il divieto di diffusione di musica e dell’utilizzo di impianti acustici amplificati all’esterno dei locali tutti i giorni dalla mezzanotte alle 8.00 del mattino.

Il documento prevede per gli illeciti adeguate sanzioni: si va da multe pecuniarie fino alla possibilità di sospensione o revoca dei titoli autorizzatori di competenza del Comune.

La vigilanza è affidata alla Polizia Municipale e alle altre Forze dell’Ordine.

Il regolamento entrerà in vigore, come da Statuto Comunale, 25 giorni dopo la pubblicazione della delibera. Quindi fino alla fine del mese di maggio rimarrà valida la precedente regolamentazione, tra cui l’ordinanza del sindaco relativa a via Roma.

Appena pubblicata la delibera, il Comune provvederà a inviare il regolamento a tutte le associazioni di categoria. Gli interessati potranno reperire il regolamento sul sito web del Comune di San Marcello Piteglio non appena saranno esperiti i tempi tecnici.

