san marcello piteglio. APRE LA NUOVA SEDE DELLA CONFCOMMERCIO

Nel pomeriggio di oggi l’inaugurazione dei nuovi locali in via Marconi 277

SAN MARCELLO PITEGLIO. Un’aula didattica, postazioni dedicate al coworking o allo smart working, device ultratecnologici, connessione veloce e materiali sostenibili. Sono le caratteristiche principali della nuova sede di Confcommercio sulla montagna pistoiese, a San Marcello Piteglio, in via Marconi 277. L’inaugurazione pubblica è fissata per oggi martedì 17 settembre, alle 15.

Uno spazio nuovo e all’avanguardia che viene, dunque, messo a disposizione di tutta l’area montana. Al suo interno locali dotati di strumenti funzionali allo sviluppo del territorio e di tecnologie altamente innovative, come quelle rappresentate dai dispositivi per la fruizione del Metaverso, posizionati all’interno dell’aula didattica.

Un luogo capace di generare quindi nuova aggregazione, sinergie, rapporti. Oltre a prestarsi come punto di riferimento per gli associati Confcommercio, infatti, il nuovo spazio sarà messo al servizio di imprese e cittadini, che potranno usufruirne per incentivare il coworking e le forme di lavoro agile sul territorio montano. Oltre a questo, potrà rivelarsi utile per chi, trascorrendo un periodo in Montagna, necessiti di strumenti innovativi e di una connessione veloce.

“Con questo investimento — commenta il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani — manifestiamo una volontà evidente: quella di puntare sullo sviluppo di un territorio che esprime potenzialità notevoli, ma che necessita al contempo di strumenti adeguati per esploderle.

La nostra sfida è quella di facilitare questa dinamica, mettendo a disposizione di tutta l’area montana un luogo fortemente attrattivo per i contenuti che ospita e incentivando i professionisti a trattenersi qui per lavorare. Crediamo che sia un passaggio inevitabile per aumentare la competitività di questi luoghi”.

Per il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini, “con questa nuova sede offriamo servizi e attività destinate ad una base associativa ampia, che in montagna conosce tassi di penetrazione di oltre il 70% delle imprese disponibili.

Si tratta quindi di incrementare ulteriormente il confronto tra l’associazione e queste realtà, continuando a farlo evolvere tramite l’utilizzo di strumenti innovativi”.

La sede sarà aperta dal lunedì al venerdì: dopo l’inaugurazione verranno comunicati gli orari e le modalità per prenotare il proprio posto.

[confcommercio pistoia prato]