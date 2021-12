san marcello-piteglio. ARRIVA LO SPAZZANEVE

In attesa dell’espletamento delle pratiche per appaltare i lavori il servizio verrà affidato temporaneamente a varie ditte che operano sulla montagna

SAN MARCELLO-PITEGLIO. Dopo la richiesta del “Piano neve” e le polemiche scoppiate all’indomani della nevicata della scorsa settimana per le strade comunali non spalate, il Comune di San Marcello Piteglio prende atto: di essere in montagna, di essere in inverno e che sta nevicando su tutto il territorio comunale perfino nelle frazioni poste a quote più basse, di non avere né mezzi né uomini sufficienti e che per poter spalare le strade deve ricorre, cosa non nuova, a ditte esterne.

Ma, dato che la documentazione non è pronta in quanto gli uffici devono finire di produrla per poter appaltare i lavori e considerando che se c’è la neve per le strade questa va tolta comunque, il servizio verrà affidato temporaneamente a varie ditte che operano sulla montagna.

Per organizzare gli interventi il territorio comunale è stato suddiviso in quattro lotti:

Gavinana, La Casetta Maresca, Monte Oppio (via Porta Apiciana, via di Poggiranda), Zone artigianali, Oppiaccio e Fornace La Macava, Campo Tizzoro, Pontepetri, zona artigianale Il Cassero; Villaggio di Limestre, San Marcello Pistoiese, Mammiano; Lizzano, Spignana, Vizzaneta, Pratale e Lancisa

Non menzionata la parte di territorio dell’ex Comune fuso di Piteglio.

Qui la determina: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNALI PERIODODICEMBRE 2021 – APRILE 2022

