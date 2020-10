san marcello – piteglio. ATTIVO IL SERVIZIO TELEFONICO D’INFORMAZIONI SUL COVID DEL COMUNE

Il “Punto assistenza alla popolazione” sarà in funzione dalle 14 alle 22, sette giorni su sette, al numero 0573 621296

SAN MARCELLO – PITEGLIO. Entra in funzione oggi, giovedì 29 ottobre, il nuovo servizio telefonico attivato dal Comune di San Marcello Piteglio per fornire assistenza ai cittadini riguardo alle problematiche legate alla diffusione del Covid-19.

Il servizio, attivo tutti i giorni dalle 14 alle

22, è contattabile al numero 0573 621296. Risponderà un operatore volontario che fornirà informazioni sui comportamenti più corretti e sulle procedure da seguire, chiarirà eventuali dubbi, registrerà segnalazioni di auto-isolamento o quarantena non ancora notificate dall’Asl per attivare i servizi del Centro operativo comunale oltre a situazioni di particolare disagio.

Il servizio è gestito da volontari provenienti dalle fila dell’Amministrazione comunale (giunta, maggioranza e minoranza), dalle associazioni impegnate nell’emergenza sul territorio e da cittadini che abbiano una formazione o un’esperienza di base nella Protezione civile.

“Come in tutta la fase dell’emergenza – spiega il sindaco Luca Marmo – il territorio e l’amministrazione rispondono unite alle esigenze di servizio della popolazione. Con questo servizio vogliamo dare una risposta ordinata e continua, con le forze del Comune, ai tantissimi dubbi e alla carenza di indicazioni che dovrebbero provenire da altri enti e che stiamo registrando in questo periodo particolarmente gravi per le persone, le famiglie e la nostra comunità. Grazie a chi si è messo a disposizione volontariamente per contribuire alla realizzazione del servizio, che opererà otto ore al giorno, sette giorni su sette. Terremo attivo il servizio per almeno un mese e comunque fino alla fine di questa fase critica che stiamo attraversando”.

Chi avesse una formazione o un’esperienza di base nell’ambito della Protezione civile, oltre a dimestichezza con gli strumenti informatici, e fosse interessato a collaborare, può candidarsi inviando una mail a sindaco@comunesanmarcellopiteglio.it.

