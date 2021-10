san marcello piteglio. AVVIATA LA RIQUALIFICAZIONE DEI “CAMPETTI” DI VIA FRATELLI CERVI

I lavori, salvo condizioni meteo avverse, saranno terminati entro il prossimo mese di ottobre

SAN MARCELLO PITEGLIO. Sono partiti i lavori per la riqualificazione dei “campetti” di Via Fratelli Cervi a San Marcello Pistoiese.

Come già annunciato da tempo dall’Amministrazione Comunale l’intervento prevede un restyling completo dell’area sportiva e l’ampliamento della possibilità di utilizzo dell’impianto.

L’area sportiva nacque nei decenni scorsi come coppia di campi da tennis che nel corso del tempo andarono in disuso e furono sostituiti da due campetti da calcetto non regolamentari. Nel corso degli ultimi anni le condizioni dell’impianto, ormai fortemente degradato, non hanno permesso un utilizzo adeguato per le attività sportive, in particolare per il calcetto, e in generale l’area stava indirizzandosi verso un decadimento sempre più progressivo.

Il Comune di San Marcello Piteglio ha predisposto un progetto, che sta andando in esecuzione con i lavori avviati in queste giornate, che prevede:

la creazione di un unico spazio utilizzabile in luogo dei due singoli campetto

l’installazione di un manto di erba sintetica specifica per il calcio di livello professionale

la riqualificazione/efficientamento dell’illuminazione del campo

il ripristino di un adeguato decoro e di una migliore fruibilità all’area

Di fatto si realizzerà un ampio spazio con un campo di calcetto omologato utilizzabile sia dai residenti per partite di calcetto su un impianto di livello professionale unico nel suo genere sul territorio, sia per gli allenamenti delle squadre di calcio locali che per compagini in ritiro, così da ampliare le possibilità di allenamento (in particolare per le squadre giovanili) e di accoglienza, in modo da favorire il turismo sportivo.

Rimarrà sempre la possibilità di utilizzo per i privati previa prenotazione al soggetto gestore che è, attraverso convenzione stipulata alcuni anni fa, la Asd Montagna Pistoiese Calcio.

Salvo ritardi imputabili a condizioni meteo avverse, i lavori saranno terminati entro il prossimo mese di ottobre. Durante i lavori l’impianto e l’area non sarà utilizzabile.

A seguito dei lavori l’impianto, che ricordiamo è dotato anche degli spogliati e delle docce, tornerà disponibile previa prenotazione al gestore Asd Montagna Pistoiese Calcio.

Con l’occasione si ricorda che l’utilizzo libero di impianti sportivi “aperti” anche per i giovani del paese è possibile utilizzare, senza necessità di prenotazione alcuna, i due campetti collocati nella parte alta di San Marcello Pistoiese presso l’area di Villa Vittoria/Scuole.

Come Amministrazione Comunale siamo certi che questo intervento di riqualificazione possa aggiungere un valore importante al capoluogo e al territorio comunale in generale, recuperando un’area importante e restituendo decoro e il recupero della vocazione sportiva che garantisca maggiori possibilità a beneficio di tutta la comunità.

[comune di san marcello piteglio]