san marcello piteglio. BANCA ALTA TOSCANA INAUGURA UNA NUOVA AREA SELF A PRUNETTA

Uno sportello evoluto, situato nei locali della Pro Loco, che va a coprire un servizio molto richiesto dalla cittadinanza

SAN MARCELLO PITEGLIO. Un servizio essenziale restituito alla comunità. È quello che Banca Alta Toscana ha messo a disposizione dei cittadini di Prunetta (San Marcello-Piteglio) e delle frazioni vicine, inaugurando un’area self nei locali della Pro Loco, in via Mammianese 158 e andando così a coprire un servizio molto richiesto dalla collettività.

A partire da ieri, infatti, è ufficialmente operativo un nuovo Bancomat, che consente di effettuare molteplici operazioni, senza necessità dell’operatore, in aggiunta ai classici prelievi. Si tratta di un servizio che la Banca ha deciso di riportare nelle frazioni della montagna pistoiese, rimaste “orfane” di sportelli ATM dopo la progressiva chiusura di quelli di altri istituti di credito o degli sportelli Postamat.

“A differenza dei grandi gruppi bancari, una banca di credito cooperativo come la nostra ascolta sempre le esigenze del proprio territorio di riferimento e questa iniziativa ne è solo l’ultimo esempio concreto – afferma il presidente di Banca Alta Toscana, Alberto Banci. – Abbiamo sempre garantito la piena operatività sul territorio e lo dimostra anche l’iniziativa del 2019 con la quale abbiamo offerto gratuitamente carte bancomat a pensionati ed esercenti del posto, dopo la chiusura di alcuni sportelli ATM obsoleti e non più sicuri.

Oggi però, dopo numerosi incontri con i cittadini del posto, siamo riusciti ad aprire un nuovo bancomat evoluto, in un locale sicuro e idoneo al suo collocamento. Ringrazio la Pro Loco che ci ha messo a disposizione gli spazi e confido che questo nuovo servizio possa rivelarsi importante per tutta la comunità.

La nostra è una cooperativa e pertanto, per poter fornire servizi ai soci e al territorio, ha bisogno di avere il supporto fattivo di tutta la comunità e soprattutto dei soci”.

Come detto la nuova area self di Banca Alta Toscana consente di effettuare le principali operazioni bancarie, anche in assenza dell’operatore, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è fruibile sia da privati, per le esigenze ordinarie, sia da commercianti. Tra le principali funzioni, disponibili per tutti, ci sono prelievi (bancomat ed internazionali), ricariche telefoniche, pagamento bollettini postali (premarcati e bianchi) e pagamenti MAV/RAV. Per chi dispone di una carta Bcc è anche possibile verificare il saldo, la lista movimenti, effettuare una ricarica Tasca ed inviare bonifici.

