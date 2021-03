san marcello piteglio. BANDO “PICCOLE BELLEZZE”: IL COMUNE CERCA PARTNER

Obiettivo del bando Fondazione Caript è la rigenerazione dello spazio urbano e del paesaggio attraverso interventi di manutenzione, adeguamento e ristrutturazione. Per candidarsi c’è tempo fino al 25 marzo

SAN MARCELLO PITEGLIO. Il Comune di San Marcello Piteglio ricerca partner con cui candidarsi al bando Piccole bellezze della Fondazione Caript, che ha come obiettivo la rigenerazione dello spazio urbano e del paesaggio attraverso interventi di manutenzione, adeguamento, ristrutturazione di aree verdi e spazi fisici urbani o periferici – sia pubblici sia privati a patto che, nella seconda ipotesi, siano comunque destinati a un uso pubblico – per la realizzazione di iniziative sociali, culturali, educative, creative e ricreative con il proposito di mettere i luoghi a disposizione della collettività.

L’Amministrazione comunale, quindi, intende individuare uno o più soggetti interessati e in grado di progettare una proposta adeguata allo scopo. Possono partecipare: le associazioni, i comitati, le fondazioni, le imprese sociali, le cooperative e, in generale, gli enti del Terzo settore, gli enti privati senza scopo di lucro, gli enti ecclesiastici e religiosi e gli istituti scolastici con sede legale e/o operanti nel territorio del Comune di San Marcello Piteglio.

Per presentare la candidatura c’è tempo fino alle ore 10.00 del 25 marzo 2021. Le domande potranno essere inviate via posta elettronica all’indirizzo cultura@comunesanmarcellopiteglio.it o tramite Pec a comunedisanmarcellopiteglio@pec.it.

Gli interessati dovranno realizzare una proposta progettuale relativa a: il miglioramento funzionale e qualitativo, con particolare riguardo alla riqualificazione e alla valorizzazione del verde, alla sostenibilità ambientale e all’aspetto estetico paesaggistico e architettonico di aree verdi e spazi pubblici o privati in stato di sottoutilizzo o degrado, nonché dei manufatti e degli arredi presenti; la cura del verde pubblico e dei beni comuni come strumento di socialità, garantendo la gestione degli spazi rivitalizzati per almeno quattro anni.

Valutando la proposta progettuale, il Comune terrà conto di una serie di elementi, tra cui: il miglioramento qualitativo, funzionale, estetico, artistico, architettonico dell’area oggetto di intervento; la riqualificazione e valorizzazione del verde; la valenza socio-culturale e il coinvolgimento dei cittadini; il livello di innovazione; la qualità artistico/architettonica; una durata del periodo di cura e manutenzione degli spazi rivitalizzati superiore al periodo minimo richiesto di 4 anni.

L’avviso e i modelli A, B e C sono consultabili sul sito web del Comune di San Marcello Piteglio.

Con i soggetti scelti come partner per la candidatura al bando Piccole bellezze sarà stipulata un’apposita convenzione di partenariato. Il progetto sarà attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte della Fondazione Caript, successivamente alla quale il Comune stabilirà la propria eventuale compartecipazione economica.

