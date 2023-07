san marcello piteglio. BANDO SPORT, COMITATO CITTADINI: PERCHÈ ACCONTENTARSI DI SOLI 209 MILA EURO?

Il comitato Cittadini replica al vice sindaco e assessore allo sport Buonomini

SAN MARCELLO PITEGLIO. Vogliamo ringraziare sinceramente il Vice-Sindaco e assessore allo sport Buonomini per la pronta risposta alla domanda fatta sul Bando Regionale a sostegno dell’Impiantistica sportiva.

Non comprendiamo perché ci definisce come il COSIDETTO COMITATO?

Avanza forse il sospetto o qualche riserva sull’uso o sul valore del Comitato?

Noi siamo un gruppo di cittadini che sicuramente sono anni luce lontani dalla sua ideologica politica ma allo stesso tempo meritiamo rispetto e considerazione.

Noi non avremmo letto il bando, come scrive il vice-sindaco, il decreto n° 15042 del 12/08/2021 Allegato A riporta l’art. 6 “ Domanda di finanziamento “ Ciascun Soggetto può presentare una domanda di contributo riferita a più interventi/impianti sportivi con una richiesta complessiva che non può superare 400.000,00 Euro“.

Buonomini scrive che sono stati concessi finanziamenti per un importo di 209.000€

Quindi perché accontentarsi solo della metà dei soldi disponibili?

Anche in considerazione del fatto, vedi … Art. 4 Tipologie di spese ammissibili.

Sono da ritenersi ammissibili ai fini del calcolo del contributo le seguenti voci di spesa:

– le spese tecniche di progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, collaudi, perizie e consulenze tecniche e professionali, incluse quelle realizzate in economia con personale o maestranze dell’Ente richiedente in contributo, purché le stesse siano strettamente legate all’intervento e siano previste nel quadro economico;

– le spese per opere edili, murarie e impiantistiche;

– le spese per l’acquisto di arredi e attrezzature sportive permanenti, purché di stretta pertinenza dell’impianto sportivo;

– l’acquisto e/o l’esproprio di terreni su cui realizzare l’impianto sportivo;

– l’acquisto e/o l’esproprio di edifici da destinare ad uso di impianto sportivo;

– l’Imposta sul Valore aggiunto, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo attinente alla realizzazione dell’intervento, purché non siano deducibili fiscalmente.

E allora la domanda perché accontentarsi di soli 209.000 euro?

Saluti dal Comitato cittadini