san marcello piteglio. BANDO SPORT, IL COMUNE DESTINATARIO DI MOLTI FINANZIAMENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI E OPERE GIÀ ESEGUITE CON SODDISFAZIONE

Il vicesindaco Buononimi risponde a Giorgio Fabbri: “il Comitato Cittadini non ha letto il bando”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Leggendo un comunicato del cosiddetto Comitato Cittadini diffuso su Linea Libera dal signor Giorgio Fabbri, che commenta l’esito dei bandi sull’impiantistica sportiva della Regione Toscana è stata posta agli amministratori del Comune di San Marcello Piteglio la domanda “abbiamo partecipato al bando? Sono stati presentati progetti per gli impianti comunali?” alludendo a un lassismo dell’amministrazione rispetto alle richieste di finanziamento sugli impianti sportivi.

Rispondo volentieri informando che dal bando regionale, all’art.3 “Requisiti specifici di partecipazione” vengono esclusi dalla partecipazione i Comuni che, nel bando dell’anno precedente del 2022, hanno ottenuto finanziamenti superiori a 150.000 Euro, e il nostro Comune è stato beneficiario di una cifra decisamente più alta.

Il Comune di San Marcello Piteglio ha ottenuto infatti nel 2022 la cifra di 207.000 Euro per la riqualificazione dei Campetti polivalenti via F.lli Cervi a San Marcello (88.000 Euro) e per il rinnovo del Palazzetto dello Sport Sandro Pertini di Bardalone (119.000 Euro).

Interventi entrambi realizzati da tempo che hanno permesso di avere un ottimo campo da calcetto nel capoluogo San Marcello e sostituire tutto il parquet del Palazzetto e il pavimento del campo adiacente.

Ottimi interventi che servono, prima di tutto agli sportivi del nostro territorio e di cui ringraziamo la Regione per aver concesso i finanziamenti nei mesi scorsi.

Spiace che per cercare la polemica il Comitato Cittadini abbia letto distrattamente un bando da cui il nostro ente era escluso per la propria virtuosità in termini di investimenti e lavori sugli impianti sportivi, e non si siano accorti dei notevoli fatti concreti che costantemente, da anni, l’Amministrazione Comunale sta portando avanti per le necessità degli sportivi e delle associazioni sportive attive sul territorio.

Il Vicesindaco e Assessore allo Sport

Giacomo Buonomini