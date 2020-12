san marcello – piteglio. BIBLIOTECA BELLUCCI: IL 9 DICEMBRE RIAPRE

Aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12:30, e dal martedì al venerdì anche dalle 14 alle 18. Obbligatorio l’uso della mascherina e dei guanti

SAN MARCELLO – PITEGLIO. La biblioteca comunale Paolo Bellucci si prepara a riaprire al pubblico: da mercoledì 9 dicembre, infatti, sarà possibile tornare a usufruire dei suoi servizi attenendosi a una serie di semplici regole.

Per quanto riguarda il prestito e la restituzione di libri, l’ingresso sarà consentito a una persona per volta, che dovrà bussare alla porta a vetri prima di entrare. L’accesso agli scaffali per la scelta dei volumi sarà permesso solo dopo la rilevazione della temperatura corporea.

Si potrà attendere il proprio turno all’esterno della biblioteca, evitando di creare assembramenti di fronte al portone principale, oppure nell’ingresso prima della porta a vetri (al massimo una persona).

I bambini di età inferiore ai 12 anni potranno essere accompagnati da un adulto.

Obbligatorio l’uso della mascherina.

Non sarà possibile fermarsi in biblioteca per la sola lettura di libri che possono essere presi in prestito.

Per l’attività di studio o consultazione di testi non prestabili saranno disponibili due posti, non affiancati, che dovranno obbligatoriamente essere prenotati con anticipo chiamando il numero 0573 621289 o scrivendo a prestito@comunesanmarcellopiteglio.it.

Si potrà prenotare un solo turno giornaliero (mattina o pomeriggio): il doppio turno sarà consentito solo in caso non ci siano altre richieste.

Per la lettura di quotidiani e periodici sarà disponibile un unico posto in sala lettura. L’accesso sarà consentito seguendo l’ordine di arrivo dei cittadini e per un massimo di 15 minuti.

Obbligatorio l’uso della mascherina e dei guanti (verranno consegnati al banco prestito insieme ai quotidiani).

Per l’utilizzo dei computer sarà disponibile un unico posto di fronte al banco prestito.

Si potrà accedere solo se si possiede la tessera della biblioteca, prenotando anticipatamente e per comprovati motivi di studio o lavoro (quindi non per utilizzare i social network, ascoltare musica, vedere film) e per un massimo di 15 minuti.

L’utilizzo potrà essere concesso agli studenti presenti nelle sale lettura per un massimo di 10 minuti.

Obbligatorio l’uso della mascherina e dei guanti (verranno consegnati al banco prestito).

La biblioteca sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30, e dal martedì al venerdì anche dalle 14 alle 18.

[comune di san marcello piteglio]