san marcello piteglio. BUONI ACQUISTO COMUNALI, MAGGIORI POSSIBILITÀ DI UTILIZZO

Bf-19: incrementato il massimale per persona e tolto i limiti ai venditori. Ogni persona potrà acquistarne per un valore fino a 1.000 euro

SAN MARCELLO PITEGLIO. Il Comune di San Marcello Piteglio ha ampliato le possibilità di utilizzo dei buoni Bf-19 per gli acquisti nei negozi del territorio comunale, con l’obiettivo di incentivare le spese negli esercizi del territorio e garantire uno sconto ai cittadini.

La Giunta, nella seduta del 12 novembre, ha incrementato il massimale per persona e tolto i limiti ai venditori, anche per l’accesso: ogni persona potrà acquistare Bf-19 per un valore fino a 1.000 euro; ogni operatore economico potrà aggiudicarsi Bf-19 per un valore commerciale senza limiti; l’iniziativa Bf-19 verrà aperta a tutti gli operatori economici (aziende e negozi) e di commercio in sede fissa.

“Questa misura – commenta l’assessore alle Attività produttive e al Commercio Giacomo Buonomini – allarga la possibilità di utilizzo dei buoni che il Comune ha creato: la finalità è di sostenere con gli strumenti a nostra disposizione l’acquisto di beni e servizi dalle aziende e nei negozi del territorio creando anche un vantaggio per i cittadini. Ricordo che questa iniziativa è nata a aprile da un’idea del consigliere Montagna di Futuro Civico, ed è stata sviluppata dalla Giunta in stretta collaborazione con tutto il Consiglio comunale. Utilizziamo i buoni e sosteniamo l’economia locale”.

Tutte le informazioni per gli acquirenti e i venditori sono disponibili sul sito dell’ente: https://bit.ly/3g7pmYn.

[comune di san marcello piteglio]