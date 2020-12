san marcello piteglio. BUY FUTURE 19, BUONI PER OLTRE 230 MILA EURO NEL PRIMO ESERCIZIO

Giacomo Buonomini: “Con questa iniziativa abbiamo raggiunto lo scopo di sostenere gli acquisti locali nel mezzo della crisi Covid”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Al termine di queste festività si concluderà il primo esercizio di attività dei Buy Future 19 promossi dal Comune di San Marcello Piteglio.

Sono stati emessi buoni per un valore complessivo di oltre 230mila euro, per i quali il Comune di San Marcello Piteglio ha restituito alle aziende aderenti, a copertura dello sconto del 15% previsto dai BF19, circa 35mila euro.

Si tratta di un grande successo, generato da un’intuizione condivisa in Consiglio comunale e poi sviluppata dall’Amministrazione comunale, che ha addirittura esaurito le risorse disponibili messe inizialmente a bilancio dal Comune, a cui poi è stata aggiunta, con opportuna variazione di bilancio, un’ulteriore somma utile a supportare tutti gli acquisti del periodo natalizio.

La vendita dei buoni sarà sospesa dal 6 gennaio e le rendicontazioni delle aziende dovranno essere chiuse entro il 15 gennaio. Ovviamente si tratta soltanto di una sospensione: con l’approvazione del bilancio 2021, il Comune metterà a disposizione ulteriori risorse, stabilendo di conseguenza tempi e modalità di utilizzo dei BF19 per l’anno futuro.

“Con questa iniziativa abbiamo raggiunto lo scopo di sostenere gli acquisti locali nel mezzo della crisi Covid, andando oltre l’obiettivo dei 200mila euro che ci eravamo prefissati – dichiara l’assessore Giacomo Buonomini – Questa misura, insieme al pacchetto di incentivi all’economia locale che questa Amministrazione ha messo in campo (sostegno nuove aziende, assunzioni ed esercizi dei piccoli paesi, sportello ‘Più risorse per lo sviluppo’), può rappresentare un modello per il sostegno pubblico alle comunità della Montagna: confidiamo che i nostri rappresentati nelle assemblee legislative possano prenderne spunto per una manovra regionale o nazionale in favore dell’economia delle aree interne”.

[comune di san marcello piteglio]