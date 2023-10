san marcello piteglio. CADE UNA PIANTA, CHIUSURA MOMENTANEA DI VIA DELLE CODE

È successo nel tardo pomeriggio di oggi in prossimità dell’ingresso del cimitero del capoluogo. Le operazioni di taglio e rimozione proseguiranno domani mattina

SAN MARCELLO PITEGLIO. I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi per una pianta caduta da un terreno privato e tutt’ora pericolante, al margine dell’ingresso del cimitero.

È stato necessario chiudere la strada di via delle code fino alla conclusione dell’intervento dei Vigili del Fuoco (che ringraziamo per la tempestività).

Nella mattinata di domani riprenderanno le operazioni di taglio e rimozione del pericolo alla fine delle quali la strada sarà riaperta.

L’accesso all’abitato delle Code potrà avvenire tramite via Mazzini e la strada di Gamberatta.

Consci dell’importanza della giornata di domani per le visite al Cimitero si raccomanda di attendere la conclusione dei lavori di messa in sicurezza della zona e la riapertura della strada per accedere al campo santo del capoluogo.

[comune di san marcello piteglio]