san marcello piteglio. CAMBIAMO!, CHIEDIAMO DI UTILIZZARE L’HOTEL GIARDINI PER LE FAMIGLIE AFGHANE

Le richieste “di buon senso” alla Amministrazione di Marco Poli

SAN MARCELLO PITEGLIO.Come abbiamo appreso dai giornali, la prefettura nonostante il parere negativo dell’amministrazione del comune di San Marcello Piteglio, ha dato parere favorevole per far arrivare i profughi all’ex hotel Giardini.

In questi giorni ho scritto all’amministrazione, complimentandomi per aver dato parere negativo, e soprattutto avendo visto la proposta avanzata dalla maggioranza di far arrivare famiglie, di rilanciarla chiedendo però che siano quelle provenienti dall’Afghanistan.

Se il comune di San Marcello Piteglio è chiamato a fare la sua parte per l’ennesima volta, per una volta sarebbe utile aiutare chi ne ha effettivamente bisogno.

Visto che comunque la decisione è della Prefettura esulando il Comune.

In questo particolare momento di crisi internazionale, non penso che nessuno possa esimersi da fare la sua parte compreso il centrodestra.

Queste le mie richieste di buon senso all’amministrazione, che spero accolga e si attivi in questa direzione.

Marco Poli — Coordinatore Vicario Cambiamo! Provincia di Pistoia