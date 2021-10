san marcello piteglio. CAMBIAMO! : LA REGIONE DICA QUALI SONO I PIANI SANITARI PER LA MONTAGNA

Marco Poli: “Sull’ospedale vorrei solo sapere la verità: questo sarebbe dovuto”

SAN MARCELLO PITEGLIO. In questi giorni la questione ospedale è tornata alla ribalta, dopo che qualcuno aveva provato a strumentalizzarla per elezioni, scordandosi di aver detto che il patto al ribasso era un ottimo accordo e non aver fatto più di tanto dal 2019.

Penso che alla vigilia del decennale della distruzione del Pacini, a questo punto la Regione ci deve dire cosa vuole fare in montagna con la sanità? Vuole levarci tutto? Che lo dica, almeno potremo ponderare cosa fare.

In questi giorni comitati ed eletti chiedono tutto e di più. Io sinceramente dopo anni di lotte, annunci, promesse e quant’altro, vorrei solo sapere la verità: questo sarebbe dovuto.

Marco Poli — Coordinatore Vicario Cambiamo! Provincia di Pistoia