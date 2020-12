san marcello piteglio. CAPODANNO ON LINE CON «NOVECENTO » DI ALESSANDRO BARRICO

Visibile sulla pagina Facebook del Comune dalle ore 21 del 31 dicembre. Protagonisti gli artisti della Fabbrica Artistica Alto pistoiese

SAN MARCELLO PITEGLIO. Sarà sicuramente un Capodanno sui generis, quello che segnerà la fine del 2020 e l’inizio del 2021, ma il Comune di San Marcello Piteglio non rinuncia a salutare il vecchio anno, e lo fa dando voce alla cultura nelle sue varie forme, seppur nel rispetto del distanziamento sociale e delle misure anti Covid.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la biblioteca Bellucci di San Marcello e la Fabbrica Artistica Alto pistoiese (Faap), ha scelto infatti di impegnarsi a favore dei lavoratori del mondo della cultura e dello spettacolo affinché non restino isolati dalle misure anti Coronavirus.

Si è quindi orientata, in linea con i suggerimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, verso canali alternativi per coinvolgere il pubblico sfruttando le opportunità messe a disposizione dal web e dai social media.

Protagonista dei festeggiamenti della notte di Capodanno e del primo dell’anno sarà Novecento, il monologo teatrale di Alessandro Baricco, che verrà letto e interpretato da Michele Pagliai e Maria Dolores Diaz, “perle” della fucina teatrale della Montagna Pistoiese, accompagnati al pianoforte da Michele Guerra.

Il monologo verrà condiviso sulla pagina Facebook del Comune di San Marcello Piteglio, dove sarà visibile a partire dalle ore 21 di giovedì 31 dicembre fino alle 21 di venerdì 1 gennaio.

[comune di san marcello piteglio]