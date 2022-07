san marcello piteglio. CARABINIERE MUORE A 44 ANNI, LUTTO SULLA MONTAGNA PISTOIESE

Da un mese circa Marco Natoli era diventato padre e di recente aveva superato il concorso per sottoufficiali. I funerali domani alle 11. Le condoglianze alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri·

SAN MARCELLO PITEGLIO. Sgomento e dolore per la prematura scomparsa a 44 anni di Marco Natoli. appuntato scelto, originario della provincia di Rieti, in servizio alla Caserma dei Carabinieri di San Marcello Pistoiese. L’uomo, diventato recentemente padre di una bambina, è scomparso nel pomeriggio di ieri all’Ospedale San Jacopo di Pistoia dove si trovava ricoverato da alcune settimane per una grave malattia i cui segni inequivocabili erano comparsi di recente in modo fulmineo, già ad uno stadio avanzato.

Natoli che recentemente aveva superato con successo il concorso per sottoufficiale dei Carabinieri, era molto conosciuto sulla montagna pistoiese dove si era ben inserito e dove aveva numerosi amici.

In un comunicato Fratelli d’Italia Abetone Cutigliano scrive: “Apprendiamo con grande sgomento la prematura scomparsa di Marco Natoli Carabiniere del nucleo operativo della stazione di San Marcello pistoiese. Conoscevamo Marco, ragazzo serio ed impeccabile sul lavoro integrato nella nostra comunità. Aveva un sorriso per tutti. La notizia ci ha sconvolto.

Alla sua famiglia, alla sua compagna al suo neonato va il nostro più caloroso affetto e vicinanza”,

Sentite condoglianze alla compagna Erika e ai familiari dalla nostra redazione.