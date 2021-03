san marcello piteglio. CENTRO DESTRA: “NO A LISTE CREATE PER DISPERDERE I VOTI”

“Se l’intento vuole essere quello di apportare un cambiamento rispetto all’attuale amministrazione, non è probabilmente la soluzione migliore quella di creare delle liste alternative e di prendere le distanze dai partiti politici”

SAN MARCELLO. Apprendendo la notizia dai quotidiani della nascita della lista civica “Tradizione e futuro” per le prossime elezioni comunali di San Marcello Piteglio, il centrodestra ci tiene a precisare che se l’intento vuole essere quello di apportare un cambiamento rispetto all’attuale amministrazione, non è probabilmente la soluzione migliore quella di creare delle liste alternative e di prendere le distanze dai partiti politici, che sono invece sempre stati trainanti per ottenere dei risultati concreti alle elezioni.

Il centrodestra sta lavorando alla costruzione di una lista ed al momento non ha ancora espresso un proprio candidato, ma certamente Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia andranno uniti alla ricerca della persona che possa rappresentare al meglio il territorio e le persone che lo vivono.

Non ci sono preclusioni nell’allearsi con liste civiche purché agiscano nell’interesse della montagna e di tutta la coalizione e non siano create a sommo studio per disperdere i voti.

Chiara Venturi – portavoce circolo Fratelli d’Italia San Marcello Piteglio

Daniela Troccoletti – coordinatrice Forza Italia Montagna Pistoiese

Franco Betti – referente Lega Nord sezione San Marcello Piteglio

Rimani aggiornato con le notizie della Montagna Pistoiese: