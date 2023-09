san marcello piteglio. CHIUSURA TEMPORANEA DI DUE MESI PER L’UFFICIO POSTALE

Giannini: “Invece di indicare l’ufficio postale di Maresca si potevano trovare e mettere in atto varie e diverse soluzioni senza sacrificare ulteriormente una popolazione già piuttosto provata da tante altre carenze e mancanze di tutti i generi”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Molte sono le lamentele e il disappunto che i cittadini di San Marcello P.se esternano in vari modi, per le strade, nei bar, nei negozi e soprattutto sui social, circa la chiusura temporanea di due mesi, abbondanti, dell’Ufficio Postale del paese.

In effetti bisogna dire che la chiusura dell’Ufficio Postale di San Marcello è avvenuta quasi inaspettata, non c’è stata nessuna avvisaglia, prima del 4 settembre, giorno della stessa, che potesse presagire e preparare la popolazione a questo evento negativo, molto sentito e male accettato dai cittadini, che hanno appreso questa decisione tramite uno scarno avviso

È la solita storia che si ripete, si tratta la popolazione non come cittadini, ma come sudditi che devono subire, con disagi enormi, le conseguenze di decisioni non ponderate, perché invece di indirizzare e indicare l’Ufficio Postale di Maresca, come unico ufficio dove poter sbrigare tutta la corrispondenza di un intero paese, come San Marcello P.se, si potevano trovare e mettere in atto varie e diverse soluzioni, senza sacrificare ulteriormente una popolazione già piuttosto provata da tante altre carenze e mancanze di tutti i generi.

In tutto questo, quello che è veramente raccapricciante è il silenzio, assordante, della nostra Amministrazione comunale, con in testa il Sindaco; da quanto mi risulta, non c’è stata una presa di posizione per cercare di trovare con la direzione delle Poste soluzioni più sopportabili, perché non bisogna mai dimenticare che qui da noi c’è una popolazione per lo più anziana che avrà molte difficoltà a muoversi per riscuotere la propria pensione, sulla cui distribuzione ho molti dubbi che sarà effettuata.

Michele Giannini