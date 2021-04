san marcello-piteglio. COMITATO CITTADINI: “ASSENZA GUARDIE MEDICHE?: SE NE PARLERÀ IN CONSIGLIO A NOTTE FONDA”

“Forse è stato inserito all’ultimo per poter dare la possibilità al Sindaco e al vice di informarsi presso l’Asl, dal momento che anche questa volta nessuno dell’amministrazione sapeva niente”

SAN MARCELLO. Oggi Consiglio Comunale a San Marcello.

Si inizierà con le comunicazioni del Presidente del consiglio e del Sindaco, e al secondo punto dell’Odg troviamo: Approvazione nuovo statuto dell’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese.

Al punto numero 12, ultimo argomento da trattare, a notte fonda: interpellanza riguardo “Assenza guardie mediche nei Comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio”

Con tutto il rispetto per l’Ecomuseo e il suo Statuto, ad oggi non era forse più importante iniziare la discussione alle ore 20:30 con il grave disservizio causato durante le festività pasquali?

Forse è stato inserito all’ultimo per poter dare la possibilità al Sindaco e al vice di informarsi presso l’Asl, dal momento che anche questa volta nessuno dell’amministrazione sapeva niente.

D’altronde l’Azienda Sanitaria fa così da sempre, chiude gli ospedali, toglie medici e servizi essenziali promettendo potenziamenti ed investimenti fantasma.

Anche perché chi dovrebbe ribellarsi, sta zitto zitto , firmando protocolli d’intesa farlocchi gettando fumo negli occhi a tutti noi.

Dal 30 aprile non avremmo più neppure il medico pediatra di famiglia, o meglio il servizio sarà assicurato solo il mercoledì dalle 15:30 alle 18, solo su appuntamento.

Avanti con i tagli, e soprattutto state fermi fermi e zitti zitti, amministratori montanini, sempre meglio non vedere, non sentire e non parlare… come le famose scimmiette !

Una buona notizia però c’è: prende forma la possibilità che a San Marcello possa nascere un centro Hub per le vaccinazioni anti- covid.

La richiesta è partita con destinazione Regione ed Asl, fatta da Luca Marmo, non sappiamo in quale veste, sindaco, Presidente di Provincia o come scritto sui giornali come Presidente dell’Unione dei Comuni.

Di solito due indizi fanno una prova, e mi spiego meglio: nei locali della Cri di San Marcello sono stati adibiti a laboratorio dei locali che sono già pronti da giorni e sistematicamente, ogni due giorni vengono puliti e sanificati, senza che nessuno svolga attività medica.

Primo indizio…

Il secondo, potrebbe essere la lettera preparata da Marmo, con la richiesta dell’Hub montanino.

Non è che tra qualche giorno, si organizzerà il taglio del nastro tricolore proprio in quei locali della Cri per celebrare il nuovo punto Hub vaccinale della montagna alla presenza di dirigenti Asl, Prefetto, sindaco e associazioni?

Sarebbe un bel successone per Marmo e compagnia bella, talmente bello che potrebbe portare acqua al proprio mulino e tanta acqua sul fuoco delle polemiche legate ai tagli sulla sanità.

Vedremo se questa sarà la prova!

Comitato cittadini San Marcello Piteglio

