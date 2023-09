san marcello piteglio. CONSEGNATE AL SINDACO MARMO LE FIRME A FAVORE DEL COLLEGAMENTO DOGANACCIA-CORNO ALLE SCALE

Le ha raccolte il Comitato per lo sviluppo dell’Appennino Tosco Emiliano

SAN MARCELLO PITEGLIO. Il Comitato per lo Sviluppo dell’Appennino Tosco Emiliano, ha consegnato al Sindaco di San Marcello Piteglio Luca Marmo, le firme rappresentando la volontà della grande maggioranza degli operatori economici residenti nel territorio comunale favorevoli al progetto di collegamento Doganaccia Corno alle Scale.

Le firme riflettono la volontà di tutti i settori economici e tutti gli ambiti della nostra montagna: dalle grandi fabbriche fino agli esercizi più piccoli nei borghi più lontani.

Il progetto guarda allo sviluppo del territorio nel suo insieme come motore di una vera Comunità.

I portavoce del Comitato, durante l’incontro hanno descritto la bellezza della nostra montagna dimostrando la sua compatibilità con lo sviluppo infrastrutturale con effetto moltiplicatore per gli altri progetti di comunità dell’appennino tosco emiliano. Il Comitato ha inoltre messo in evidenza gli aspetti di sostenibilità, e di armonizzazione dell’intervento economico e infrastrutturale con l’ambiente naturale, assicurando mobilità sostenibile e accessibilità per tutti per quattro stagioni.

