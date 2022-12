san marcello piteglio. CROLLA MURO, CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI VILLA VITTORIA

Nei primi giorni della prossima settimana previsto il ripristino delle condizioni di sicurezza e la riapertura

SAN MARCELLO PITEGLIO. Nella notte scorsa è crollata una porzione del muro che divide la strada di Via di Villa Vittoria dall’adiacente parco di proprietà privata a San Marcello Pistoiese.

La strada è stata chiusa al traffico veicolare nella porzione prossima alla zona del crollo, il traffico pedonale è consentito sul marciapiede al lato opposto del muro.

L’ufficio tecnico del Comune è attivo fin da stamani per valutare e attuare, assieme al proprietario del muro, le operazioni da mettere in atto per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la riapertura al traffico.

Si prevede che la chiusura al traffico veicolare possa restare attiva fino ai primi giorni della prossima settimana.

[comune di san marcello piteglio]