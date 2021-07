san marcello piteglio. DAL COMUNE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI CENTRI ESTIVI

Per fare domanda c’è tempo fino al 31 agosto

SAN MARCELLO PITEGLIO. Compilando il modulo disponibile sul portale istituzionale del Comune di San Marcello Piteglio (https://bit.ly/3r69uvS), le famiglie potranno richiedere all’ente un contributo pari al 20% della retta pagata per l’iscrizione e la frequenza dei figli ai centri estivi nel 2021.

Per fare domanda è necessario possedere due requisiti: il valore dell’Isee minorenni per l’accesso a prestazioni agevolate non deve superare i 10mila euro e il minore deve essere residente nel territorio comunale.

Il richiedente dovrà compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune e allegare una copia dell’Isee e di un documento d’identità.

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12.30 del 31 agosto 2021 scegliendo una delle seguenti modalità: via Posta elettronica certifica (PEC) a comunesanmarcellopiteglio@pec.it; tramite raccomandata postale indirizzata a Comune di San Marcello Piteglio, via Pietro Leopoldo 10-24, 51028 San Marcello Piteglio; a mano all’ufficio Protocollo del Comune, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

