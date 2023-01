san marcello-piteglio. “DEL RE E COLLEGHI: OPPOSIZIONE BLANDA, CAUTA E CONSENZIENTE”

Il Comitato dei cittadini di San Marcello Piteglio “scarica” la coalizione di minoranza comunale

SAN MARCELLO-PITEGLIO. Complice la chiusura dell’anno 2022, ci apprestiamo a tirare le somme del primo semestre di vita del nuovo consiglio comunale di San Marcello Piteglio.

Come parte civica di Prospettiva Futuro non abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno ai membri della nostra lista eletti nella minoranza, in nessuno degli argomenti affrontati nel programma elettorale: le problematiche di Maresca (ponte, scuola materna e piscina), il modo in cui viene speso il denaro pubblico, la mancata promozione turistica, l’incapacità di tutelare adeguatamente le risorse del territorio… solo per citare alcuni settori!

Abbiamo provato anche a proporre qualche argomento spinoso da portare in consiglio per smuovere le acque ormai stantie (purtroppo senza successo) e siamo rimasti molto stupefatti della scelta di astenersi dalla votazione sul gestore unico dei rifiuti, senza che venisse argomentata e condivisa con il resto del gruppo.

Purtroppo siamo costretti a rassegnarci davanti all’evidenza: la scelta di Del Re e colleghi segue esattamente le orme della minoranza politica precedente: opposizione blanda, cauta e consenziente.

Che si tratti di pigrizia, di mancanza di conoscenza delle dinamiche territoriali o di strategie politiche che non c’è dato sapere poco importa, le nostre intenzioni sono sempre state diverse! Attivismo, disobbedienza civile, proposte concrete e lungimiranti, trasparenza su ciò che accade “dietro le quinte”: questi sono i principi cardine per i quali ci siamo candidati e non abbiamo intenzione di girare le spalle alla cittadinanza che ci ha dato fiducia.

Per questo abbiamo deciso di lasciare ufficialmente la coalizione e di proseguire il nostro percorso in autonomia, sperando che tra cinque anni non sia troppo tardi per salvare quel poco che sarà rimasto del nostro bellissimo territorio.

Comitato dei cittadini di San Marcello Piteglio/Tradizione e Futuro