san marcello piteglio. DISPONIBILI LE NUOVE BROCHURE TURISTICHE DEL TERRITORIO

Sono state integrate con il sito tuscanymountain

SAN MARCELLO PITEGLIO. Sono disponibili le nuove brochure turistiche del territorio di San Marcello Piteglio.

La novità di quest’anno è la pubblicazione anche in lingua inglese.

Gli operatori turistici e gli ospiti potranno ritirarle all’ufficio turistico comunale a San Marcello Pistoiese, situato nei locali all’ingresso di via Roma, al piano inferiore della biblioteca comunale.

Come nell’edizione dello scorso anno (che era solo in italiano) si tratta di tre veri e propri libretti che descrivono i punti di interesse e le opportunità del territorio: Conoscere (arte, musei, natura, storia), Scoprire (paesi, borghi) e Camminare (cammini, itinerari, sport).

Le tre brochure sono integrate con i siti istituzionali e dell’informazione turistica tramite i QR utilizzabili dagli smartphone.

Rispetto all’edizione dello scorso anno la creazione della versione in lingua inglese e alcuni miglioramenti alla grafica rendono più completa e interessante la presentazione per i turisti.

“Si tratta di un lavoro importante, dichiara l’assessore Giacomo Buonomini, che chiude il cerchio sugli strumenti dell’informazione turistica locale, che si integra con il sito tuscanymountain e le azioni di marketing territoriale svolte negli ultimi anni”.

“Da anni, commenta il sindaco Luca Marmo, non esistevano più pubblicazioni cartacee sul territorio e con la pubblicazione in italiano e in inglese delle guide del territorio comunale si colma questa lacuna e si dotano gli operatori turistici di uno strumento divulgativo e di approfondimento, completo e integrato”.

[comune di san marcello piteglio]