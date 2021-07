san marcello piteglio. DOMANI A MARESCA LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE GROSSO

Appuntamento alle 17.00 alla Sala Coop. Le tavole di David Ulivagnoli saranno in mostra fino al 4 agosto

SAN MARCELLO PITEGLIO. Sabato 24 luglio alle 17.00 appuntamento a Maresca, nella Sala Coop, per la presentazione del progetto di riqualificazione paesaggistica del Ponte Grosso. Le tavole, realizzate da David Ulivagnoli in collaborazione con Michela Moretti, entrambi architetti, rimarranno in mostra fino al 4 agosto. L’iniziativa è organizzata dal Comune di San Marcello Piteglio con il supporto della Pro loco di Maresca.

Durante gli anni di attività della Ferrovia Alto Pistoiese (1926-1965), il Ponte Grosso — circa 45 metri di lunghezza per 15 di altezza — era percorso dal treno. Attualmente, invece, l’area è pedonale.

L’obiettivo che ha guidato il lavoro di Ulivagnoli, originario di Campo Tizzoro, è stato quello di riqualificare il punto di accesso al paese rispettando le caratteristiche naturali del luogo.

