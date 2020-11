san marcello piteglio. DONAZIONE DI PLASMA IPERIMMUNE

Chi fosse interessato può rivolgersi a Gabriele Ferrari dell’Avis, che prenderà nota della disponibilità e ne informerà il centro trasfusionale

SAN MARCELLO – PITEGLIO. Proporsi come donatore di plasma iperimmune per pazienti Covid-19. Per farlo è necessario essere in possesso di alcuni requisiti: un’età compresa tra i 18 e i 60 anni (65 per chi è già donatore di sangue), avere avuto l’infezione e avere documentato la negativizzazione del tampone.

Chi fosse interessato può rivolgersi a Gabriele Ferrari dell’Avis, che prenderà nota della disponibilità e ne informerà il centro trasfusionale.

Il suo numero è 333 2724276. Chi si proporrà sarà ricontattato dagli operatori del centro, che verificheranno i requisiti e indicheranno le procedure da seguire.

Il percorso è ancora agli inizi poiché le procedure di identificazione degli anticorpi sono in fase di messa a punto. La donazione, quindi, potrebbe non essere immediata ma è comunque importante individuare le disponibilità.29

In questo modo si vuole rispondere a uno stimolo nato nell’ambito della Consulta della Salute istituita dai comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano.

