san marcello piteglio. DUE MILIONI PER LA CASETTA PULLEDRARI E IL RONDÒ PRISCILLA

La cifra destinata dalla Regione Toscana dal Fondo sviluppo e coesione servirà al recupero delle due strutture da tempo non utilizzate

SAN MARCELLO PITEGLIO. Aree interne, arrivano 2 milioni del Fondo sviluppo e coesione, che la Regione destina alla Casetta Pulledrari e al Rondò Priscilla, sulla Montagna pistoiese.

Vicino al centro abitato di Maresca, nel comune di San Marcello Piteglio, la Casetta Pulledrari, posta in oltre 2000 ettari di bosco, è storicamente uno dei passaggi obbligati per gli escursionisti.

Rondò Priscilla, a Cutigliano, rappresenta il cuore e la storia di questa località, e potrà tornare ad essere centro di incontro e di attrazione per tutti coloro che vivono in montagna e scelgono di passare qui le loro vacanza.

“Abbiamo voluto dare un segnale importante per la riqualificazione di due strutture che rappresentano due fiori all’occhiello della Montagna pistoiese e che potranno tornare agli antichi splendori; sono previsti la manutenzione straordinaria e un intervento di rigenerazione per il Rondò Priscilla e la ristrutturazione della Casetta Pulledrari, su progetto commissionato dall’Unione dei Comuni della Montagna Pistoiese.

Opere che contribuiscono alla modernizzazione di queste aree e che danno tornano a far riviver due beni da tempo non utilizzati e che saranno restituiti alla comunità e a tutti i turisti”.

