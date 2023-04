san marcello piteglio. È MORTO FABIANO FINI, PROFONDO CONOSCITORE E PROTAGONISTA DELLA MONTAGNA

Il ricordo commosso del sindaco Luca Marmo e degli amici. Era stato presidente dell’associazione culturale Valle Lune

SAN MARCELLO PITEGLIO. La montagna pistoiese perde a 75 anni Fabiano Fini, grande appassionato di storia locale e già presidente dell’associazione culturale Valle Lune, una figura — come scrive Valerio Sichi — “positiva e impegnata per tutelare e valorizzare beni e risorse della nostra Montagna”.

Persona riservata, dalla fine ironia, lascia un grande vuoto a San Marcello Pistoiese dove risiedeva.

“Fabiano — ha scritto Roberto Fedeli — è un pezzo di noi che se ne va . Mancherà prima di tutto ai suoi cari ma anche a tutta la nostra amatissima montagna di cui ne è stato un profondo conoscitore e protagonista..”.

Lo ricordano anche lo scrittore Federico Pagliai di Letterappenninica — “Oggi la montagna perde un uomo che per essa ha dato tantissimo, sia come Soccorritore Alpino che come appassionato di storia. Un saluto doveroso e sentito a Fabiano Fini da parte di tutto lo staff di Letterappenninica. Gli uomini vanno. Molti, lasciano traccia” — e l’assessore Giacomo Buonomini che parla di “giornata triste” per la perdita di una persona importante per la comunità.

Il ricordo del sindaco Luca Marmo: UN PENSIERO PER FABIANO Ci ha lasciati attoniti, quest’oggi, la notizia della scomparsa di Fabiano Fini. Un uomo che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità. Fabiano era stato consigliere comunale e, negli ultimi anni, ha dato un contributo fondamentale alla conoscenza del nostro passato. Appassionato di storia e di archeologia, da oltre dieci anni, alla conduzione dell’Associazione Valle Lune, ha collaborato, ma anche incoraggiato il Comune e le altre Istituzioni, in un percorso di salvaguardia del territorio e delle sue emergenze storiche. Lo scavo di Castel di Mura gli deve molto, se non tutto. La sua filosofia era quella del fare. Senza polemiche, senza contrapposizioni ma sapendo contaminare gli altri di quella sua voglia di andare avanti. Si è fermato oggi. Se n’è andato in punta di piedi, con quello stile discreto e rispettoso di chi sa fare senza invadere gli spazi degli altri. Un caro abbraccio Fabiano. Nella certezza che quello che lasci proseguirà sulle gambe di tutti quelli che ti hanno apprezzato.