san marcello piteglio. ELETTO IL PRESIDENTE DI ITALIA VIVA MONTAGNA PISTOIESE

È Federico Sisi, già assessore al bilancio e personale del comune di Abetone

SAN MARCELLO PITEGLIO. Si comunica che Italia Viva Montagna Pistoiese (che comprende i comuni di San Marcello Piteglio, Abetone Cutigliano, Marliana e Sambuca Pistoiese) ha eletto come Presidente di zona Federico Sisi, già assessore al bilancio e personale del Comune di Abetone, persona molto conosciuta nel territorio.

Nelle prossime settimane verrà individuata anche la figura del vice coordinatore.

Italia Viva si propone di interessarsi alle tematiche della zona con spirito riformista e progressista, tipico del partito di appartenenza, mettendo al centro dell’interesse lo spirito di confronto e comunità tipico degli abitanti della montagna, caratteristica che pare affievolita proprio in un luogo che in passato ha fatto di queste peculiarità una delle caratteristiche.

È evidente che sia lo spirito di appartenenza l’elemento motivante delle decise prese di posizioni sulle comuni tematiche territoriali e l’obiettivo del gruppo è proprio quello di valorizzare tale risorsa per tradurla in concreta azione politica, al fine di superare inutili ed improduttive divisioni, che spesso impediscono di realizzare il bene comune.

È un percorso lungo ed ambizioso che cercherà di comprendere nella maniera più diretta possibile la partecipazione diretta della popolazione, proprio al fine di risvegliare lo spirito di comunità locale fulcro di un sano confronto e propositore di idee.

Italia Viva montagna Pistoiese