san marcello-piteglio. ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022: MARCO POLI RINUNCIA A CANDIDARSI

Poli: “Non entrerò neanche in nessuna delle liste alternative all’attuale maggioranza, in quanto non sono convinto né dei candidati, né dei progetti”

SAN MARCELLO-PITEGLIO. Dopo aver ponderato a lungo, visto la confusione e la frammentazione che si sta verificando sulle elezioni di San Marcello Piteglio, ho deciso di non presentare un’ulteriore lista a questa tornata amministrativa.

Circa un anno e mezzo fa avevo previsto che se le cose non fossero cambiate, ci sarebbero state concretamente 3-4 liste e che Cdx e Vivarelli sarebbero andati separati e così è stato. Non perché sia preveggente, ma perché vivo sia il territorio che la vita politica.

Non entrerò neanche in nessuna delle liste alternative all’attuale maggioranza, in quanto non sono convinto né dei candidati, né dei progetti. E pur dispiaciuto di non entrare in consiglio comunale, non sono disposto per andarci, a convincere la gente in un progetto in cui io stesso non credo.

Naturalmente seguirò la campagna elettorale valutando chi votare, senza preconcetti ideologici, valutando il bene del territorio.

Anche perché vedendo certi futuri, potrebbe essere meglio tenersi il passato.

Marco Poli