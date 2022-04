san marcello-piteglio. ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022. “PER FRANCO DEL RE”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Michele Giannini a sostegno della candidatura a Sindaco di Franco Del Re

SAN MARCELLO-PITEGLIO. Non conoscevo personalmente Franco Del Re, ma il suo nome evocava ricordi lontani, di quando i miei figli frequentavano il liceo scientifico di Pistoia; spesso nei loro discorsi, insieme a tanti altri nomi, rammentavano Franco, forse perché in seguito ad una partita di calcio o perché si ritrovavano a viaggiare insieme sull’autobus, che li portava a scuola, a Pistoia, poi finito il liceo più nulla.

La vita, poi, che non finisce mai di sorprenderci, ci ha fatto incontrare, l’occasione è stata durante un incontro casuale, così ho avuto modo di conoscere personalmente Franco, un giovane e serio professionista della nostra montagna, discreto, molto diretto nel rapportarsi con le persone, Franco come il suo nome, pacato, riflessivo ma soprattutto una persona che quando parla, ti guarda negli occhi; questo mi ha colpito profondamente, perché ho sempre pensato, e ne ho avuto tante volte la riprova, – chi ti guarda negli occhi mentre ti parla è indice di una persona di grande lealtà, che non ha niente da nascondere.

La stima che ho per Franco, scaturisce dal fatto che nonostante tutto, si è messo in gioco, il coraggio che ha avuto nel prendere tale decisione non era per niente scontato, e questo dimostra il fatto che siamo davanti a una persona di grande spessore, moralmente ineccepibile, che ha come scopo primario soltanto l’amore e il benessere della sua montagna, dei suoi cittadini, perché per un professionista, come egli è, mettersi in gioco in un comune come San Marcello Piteglio ha solo oneri da accollarsi, perché avrà da lavorare tanto e sodo.

Quindi esprimo con tutte le mie forze, forza Franco, vai avanti con la fronte alta, perché gli attacchi che riceverai dagli avversari saranno sicuramente numerosi, ma il tuo obiettivo primario deve essere solo uno, quello di vincere le imminenti prossime elezioni.

Termino esortandoti con i celebri versi del nostro padre Dante, “non ti curar di lor, ma guarda e passa”.

Michele Giannini