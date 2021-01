san marcello piteglio. FDI: “STRADE PROVINCIALI, DA ANNI IN CONDIZIONI CRITICHE”

“Non è più tollerabile questo tipo di situazione che mette in pericolo la gente e distrugge l’economia della nostra montagna”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Condividiamo le criticità segnalate dal circolo Fdi di Abetone Cutigliano, riguardanti la viabilità montana e la preoccupazione evidenziata dal consigliere regionale Diego Petrucci sulla gestione delle strade della nostra montagna, da parte della Provincia di Pistoia.

La situazione delle strade provinciali di San Marcello Piteglio non è certamente migliore perché versano da anni in condizioni critiche, al punto che pochi mesi fa erano stati posti forti limiti di velocità (30 km/h) alle Sp 633, Sp 34, Sp 38 ed addirittura erano state interdette al traffico dei velocipedi, a causa appunto del manto stradale degradato.

Se anziché intervenire tempestivamente, la Provincia pensa di tutelarsi limitando o chiudendo le strade impattate da tali problematiche, è segno evidente che l’amministrazione non ha il controllo della situazione e di conseguenza gli abitanti ed i turisti continueranno a subire grandi disagi.

Se mancano le risorse per una puntuale gestione dell’emergenza, chiediamo che venga ammesso chiaramente, perché non è più tollerabile questo tipo di situazione che mette in pericolo la gente e distrugge l’economia della nostra montagna.

Circolo Fdi San Marcello Piteglio

