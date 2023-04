san marcello piteglio. FDI TORNA A CHIEDERE TELECAMERE PER LA SICUREZZA E CONTRO IL DEGRADO DEL TERRITORIO

Felici, Misiano e Venturi: “L’amministrazione non sta dando la giusta priorità ad un tema fondamentale come la sicurezza”

SAN MARCELLO PITEGLIO. In questi giorni è all’attenzione di tutti un’altra problematica del comune di San Marcello Piteglio relativa alla scarsa vigilanza sul territorio.

Questo si riassume in una bassa sicurezza per gli abitanti, visti i recenti e sempre più frequenti episodi di furti nelle case. Ma anche in degrado per l’ambiente, dato l’imperversare di fenomeni di abbandono di rifiuti, ultimo quello avvenuto nella frazione di Calamecca.

Chiediamo da tempo l’installazione di telecamere che potrebbero servire sia da deterrente, che da strumento per le indagini e la cattura dei trasgressori che evidentemente scelgono questo territorio perché l’amministrazione non sta dando la giusta priorità ad un tema fondamentale come la sicurezza.

E sempre in tema di sicurezza, ci preme focalizzare l’attenzione anche su quella stradale.

Le condizioni di dissesto delle vie di comunicazione secondarie sono ben note a tutti, ci sono però delle criticità nei vari paesi che possono essere risolte facilmente ma che vengono ignorate costantemente.

David Felici – responsabile dipartimento sicurezza FDI montagna

Michele Misiano – coordinatore comunale FDI San Marcello Piteglio

Chiara Venturi – consigliere comunale San Marcello Piteglio